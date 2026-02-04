Reflexión Diaranson 4 Februari 2026.

Awe nos ta cuminsa lanta tempran pa nos por gosa lo máximo di cada momento di e dia aki.
Tambe nos por gradici nos bon Dios pa tur su obranan y regalonan cu e tin pa nos.
Ya nos ta den nos midweek, y e gana ta mas cu nunca pasobra nos tin holo di fin di siman na caminda.
Nos topico di awe ta e aviso cu tin un grupo di antisocial ta pasa den barionan pa horta den bo cas, y te hasta den auto ta kibra pa horta.
E manera di horta aki ta pasa tur anja y ta un grupo cu ta traha hunto, un tek ta pasa prome wak kiko tin pa horta y si tin hende ne cas.
Ta wak di biaha kiko por horta.
Pesey ta recomenda ama di cas, cria na cas, kende cu tey, pa no habri pa ningun hende.
Ta bon pa laga esnan na cas cu number un bon caminda pa por jama di biaha.
Tambe un panic botón ta hopi ideal akinan.
Vooral den e dianan di carnaval mester laga hende na cas, of usa servicio di vigilancia.
Cuerpo policial tin un team special pa tira control y proteha nos hendenan.