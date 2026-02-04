 Posted in INCIDENTE

Accidente pa falta di preferencia banda di Piet

07:38  February 4, 2026

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente na e rotonde banda di Piet, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Toyota no a duna preferencia na un Honda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

