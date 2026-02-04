Posted in INCIDENTE Dama trahado na un adres na Solito a cay for di un haltura y tabata keha di hopi dolor 10:14 February 4, 2026 Leave a comment Diaranson mainta a drenta informe di cu na Solito un dama empleada di un compania a cay for di un stellage y tabata keha di hopi dolor, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Related Articles Polis y ambulans a bay cu urgencia na Tanki Leendert unda un hende lo a bebe veneno y a bira hopi malo Polis a detene persona disfrasa na Adam cu a bula drenta cura di bisiña Hobennan baldadi a guera un cas na Bushiri cu pierda Polis a core cu muchanan di school cu tabata tira piedra riba e school y tambe riba e security cu a core cu nan for di cerca di e school