Dama trahado na un adres na Solito a cay for di un haltura y tabata keha di hopi dolor

10:14  February 4, 2026  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di cu na Solito un dama empleada di un compania a cay for di un stellage y tabata keha di hopi dolor, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.

