Celebracion Dia Internacional di Aduana 2026 na Boneiro y Aruba

ORANJESTAD- Den luna di januari Departamento di Aduana a celebra su Dia Internacional di Aduana.

Tur aña, ta celebra e Dia Internacional di Aduana riba e fecha di 26 januari. E World Customs Organization (WCO) ta scohe cada aña un tema cual ta fungi manera un compas pa guia tur Aduana rond di mundo pa logra metanan comun, y alabes respetando e necesidadnan di cada pais. E tema di e aña aki ta “Customs protecting society through vigilance and commitment.”

Tur aña un pais den region caribe ta haya oportunidad pa ta e anfitrion di e celebracion di dia Internacional di Aduana. Pa aña 2026 nos hermana isla Boneiro tabata e anfitrion unda cu a tene un siman di diferente actividad manera bolas criollas, domino, softbal, landsailing, torneo di tiro, y e ceremonia oficial y recepcion riba dia Internacional di Aduana. Un delegacion di Aruba a forma parti di e siman di actividad hunto cu otro paisnan invita manera Curaçao, Surinam, y tambe Hulanda.

Departamento di Aduana tambe a celebra e dia special aki cu diferente actividad consistiendo di un health fair for di e studiantenan di Xavier University y un desayuno saludabel. Empleadonan a ricibi alabes un obsekio como aprecio pa nan dedicacion. Na final a tuma luga un fiesta na Hilton Hotel pa e empleadonan bou animacion musical di e banda ‘N Fuzion.

Departamento di Aduana ta honra y felicita su empleadonan pa nan profesionalismo , amor pa nan trabou, y servicio pa comunidad.

Na aña 2027 Aruba lo ta e isla anfitrion pa organisa un siman di Aduana exitoso.