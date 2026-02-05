E militarnan di @11c_tijger di e brigada di mobil aereo a entrena duro den skol hospital bieuw na Otrabanda, Curacao. Durante e entrenamento, nan a focus riba accion den e area habita, trata heridonan y evacuacion. Condicion realistico, maximo dedicacion.
Defensa di e area di Caribe cu entrenamento sofistica!
