Entrega di Registro di Personal 2025 y Necesidad di Personal 2026

ORANJESTAD – E Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013, AB 2013 no. 14) ta vigente desde 1 di april 2013. Basa riba articulo 28 y articulo 30 di e Ordenansa Laboral 2013 tur empresata obliga di ta den posesion di un Lista di Trabou(Arbeidslijst) y un Registro di Personal (Personeelsregister). E implementacion di articulo 28 y articulo 30 di e Ordenansa Laboral 2013 ta regla den e Decreto Nacional Registronan di e Ordenansa Laboral 2013 (Landsbesluit Registers Arbeidsverordening 2013).
Durante e ultimo dos aña a introduci un proceduranobo pa cu entregamento di e documentonan aki na Directie Arbeid en Onderzoek (DAO). E proceduraaki ta nifica cu bo empresa, via un portal sigura cu e datonan di entrada personal, lo tin acceso na e databank LABORA di DAO. Via e portal aki bo por mira na cualkier momento e datonan di bo empleadonan, haci cambio (mutacion) y tamberegistra empleadonan nobo.
E databank LABORA ta contene varios dato di mercado laboral, entre otro: dato di empresa, dato di empleadonan, necesidad di personal y proyectonan relaciona, e lista di trabou, dato di trahadonan temporal via uitzendbureau, empleadonan cu a sali di servicio y informacion tocante trahadonan cu permiso di trabou. Mester comunica tur cambio ofdato nobo, manera entrada den servicio di un empleado nobo, exclusivamente via e portal LABORA. Pa cu esaki, acceso na e portal LABORA ta necesario.
Cuminsando na januari 2026, DAO lo acepta e Registro di Personal 2025 y e Necesidad di Personal 2026 solamente via e portal LABORA. Bo empresapor scoge pa entrega e datonan door di yena y somete e formulario digital via e portal, of door di subi(upload) un archivo Excel. Akibou ta siguiinformacion specifico tocante e entrega di e datonan.
Acceso na portal di e databank LABORA
Si bo empresa ainda no tin acceso na e portal di e databank, bo por pidi acceso na DAO via e siguienteemailnan:
aanvraagpr@gmail.com, simon.brete@aruba.gov.aw oflouisetty.croes@aruba.gov.aw.
Tambe por descarga e formularionan y instruccionnan necesario pa e peticion via nos website (www.daoaruba.com). Pa informacionadicional of ayudo, por tuma contacto tambe via e emailnan menciona. DAO ta stimula tur empresa paconecta mas pronto posibel na e databank LABORA.
Entrega di dato di empleadonan pa prome biaha y cambio di dato di empleadonan (Registro di Personal)
Por subi dato nobo of haci cambio via e portal na tresmanera:
Ad 1) E formularionan standard ta mas apropia pa haci cambionan chikito den dato di empleadonan, manera nomber di funcion, salario, dianan di trabou of oranan di trabou y pa situacion nan cu tin menos cu dies (10) empleado. Pa cada empleado mester yena un formulario separa.
Ad 2) Ora bo ta manda e dato di empleadonan paprome biaha na DAO, mester uza e archivo Excel (Migratie – Eerste upload werknemersgegevens).
Ad 3) Si tin varios cambio, bo por uza e archivo Excel (Wijzigingen werknemersgegevens).
Mester prepara tur dos archivo Excel segun e formato prescribi, cu ta disponibel riba nos website. Por somete e archivo Excel yena completamentedirectamente via e portal. Mas instruccion tambe ta disponibel riba e website di DAO. Pa ayudo tecnico, bo por tuma contacto via e emailnan menciona anteriormente.
Dato nobo y cambio por tuma luga na cualkier momento durante e aña, pero mester somet’e no mas tarda cu dies (10) dia di trabou despues di e cambio. DAO ta procesa e cambio y dato nobo ricibi dentro di cinco (5) dia di trabou.
Entrega di Necesidad di Personal via e portal LABORA pa aña 2026
Mester somete tambe e necesidad di Personal 2026via e portal LABORA. Pa cu esaki uza e formularionan destina pa e proposito. Durante hentere aña bo por indica via e portal un necesidad nobo ofhaci cambio riba e necesidadnan ya indica. Esaki taposibel na cualkier momento durante e aña.
Empresanan cu ya tin acceso na LABORA por somete nan datonan via un di e maneranan menciona. Empresanan cu ainda no tin acceso na e databankmester pidi prome e informacion pa haya e acceso necesario manera ta describi ariba.
Empresanan cu ta haci uzo di un intermediario, manera un oficina di administracion, mester tene nacuenta cu e obligacion legal pa somete e Registro di Personal ta riba e dunado di trabou y no riba e intermediario.
Ta pidi tur empresa pa, den e periodo di 2 februari 2026 te cu 31 di maart 2026, somete via e portal e dato di bo empleadonan y e necesidad di personal, of pa sigura cu e datonan den LABORA taactualisa. Despues di e periodo aki, lo tuma lugacontrolnan pa incumplimento.
Empresanan cu no ta cumpli cu e periodo di entrega stipula y tambe empresanan cu den e añanan anterior no a somete un Registro di Personal, ta actuando contra articulo 30 di e Arbeidsverordening 2013. Den caso di incumplimento, lo por impone un sancionadministrativo te cu un maximo Afl. 5.000,-. Bou di incumplimento di articulo 30 ta cay tambe yenaincorecto of incompleto di e Registro di Personal.
Pa preguntanan tocante e Registro di Personal oftemanan relaciona cu esaki, por tuma contacto cu sraLouisetty Croes via telefon 523 7722 of via email louisetty.croes@aruba.gov.aw of cu sr Simon (Oscar) Brete via telefon 523 7718 of via email simon.brete@aruba.gov.aw of por tuma contacto cu un empleado di Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefon 523 7720.