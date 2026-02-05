Reflexión Diahuebs 5 Februari 2026.

Awe mainta tempran prome cu nos lanta foi cama nos tin un deber cu Sen̈or, como nos creador pa gradici pa nos dushi bida cu nos tin.
Tambe mas cu claro nos kier pa manera nos bai labora, pa tur nos pertenencianan keda intacto durante nos ausencia na cas.
Tin aviso pa proteja bo propiedad pa motibo di un grupo di vandalista cu ta pasa den barionan pa kibra y horta cos den casnan.
E modo di opera ta cu nan ta laga uno prome pasa tira bista, y por ta puntra
pa un adres of ta pidi awa, y e habitante inocentemente ta bira víctima.
No habri bo cas pa ningun hende den e dianan aki.
Laga bo cacho den cura.
Pone camera si tin.
Avisa bo bisinja si bo ta sali of bai biaha.
Tene numbernan di polis y famia of personanan importante na un lugar cu bo ta hanje di biaha.
Por usa panic botón pa e cria of esun cu ta keda na bo cas por bati alarma di biaha.
Si bo mira movecion stranjo dianan prome, coi number di nan auto y e color y marca di e auto.