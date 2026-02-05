Sushedad laga atras na Mangel Halto despues di fiesta na grandi!

Bo sa kiko ta tristo ta pa bai lama pa enjoy e naturalesa pero enbes bo wak con cierto hende ta fiesta na lama sin haci limpi. Weekend pasa na Mangel Halto cahanan yen a wordo laga atras di cerbes bashi. Un verguenza cu nos ta trata nos isla i lama asina. Mangel halto sa ta un luga hopi trankilo pero cu e cantidad di autonan cu ta yegando pa para haci beheid canti caya cu music duru i lagando nan sushi atras mi tin miedo cu nos lo danja e lama bunita aki pa tur. Please ora bo bai lama piki bo sushi. Bai cu ne. E ta un berguensa i falta di respect pa laga cahanan hente di bottle bashi benta na lama despues cu ba haci bo vagamunderia.
Hiba boso sushi cu boso i laga nos lama limpi. Danki.— at Mangel Halto.