Nos ta orguyoso di mira nos mesun hendenan desaroya CUERPO POLICIAL ARUBA A HAYA DOS COMISARIO NOBO

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba orguyosamente ta introduci dos comisario nobo den e team di

maneho. Tabata despues cu dos funcion a habri pa comisario di Polis uniforma y departamento special, team di maneho di Polis a logra recluta dos agente policial pa asumi nan responsabilidad nobo den un funcion halto di liderazgo.

Despues di a pasa un proceso reguroso di solicitud na unda varios departamentonan importante tabata envolvi como Gobierno di Aruba a logra pa Sr. Silvio de Mey y Sr. Adric Croes asumi e dicho funcionnan aki.

Den un ceremonia oficial na Embassy Suites , su excelencia Minister di Husticia mr. drs Arthur Dowers, Mando Policial, famia y coleganan tabata tey presente pa asina mira e momento special di entregamento di e Decreto Gubernamental como tambe cambio di rango.

Sr. Silvio de Mey ta bira e comisario nobo pa Polis Uniforma y Sr. Adric Croes ta bira comisario nobo pa

Departamento special y informacion.

Pa asumi un funcion halto di liderazgo no ta facil y ta exigi hopi di bo. Un tarea grandi pero e escohencia pa Sr. De Mey y Sr. Croes pa bira e siguiente comisarionan di Polis sigur tabata na su lugar. Tanto pa nan experencia, estudio, esfuerso y dedicacion cu a wordo demonstra. Masha pabien cu e logro y hopi exito, tabata palabranan di su excelencia mr. drs Arthur Dowers Minister di Husticia.

Ta yena ami cu sumo satisfaccion pa mira cu nos mesun hendenan den cas ta sigui desaroya y cu mi tey presente pa yudanan den e proceso aki. “Nan merece, despues cu mi a wak nan sacrificio y dedicacion pa añanan largo pa yega t’e aki pa asumi nan responsabilidad nobo” tabata palabranan di Altocomisario Arnhem na e ocasion aki.

“Mi ta sintimi hopi contento cu awor mi ta oficial comisario di Polis Uniforma. Mi ta cla pa asumi e funcion aki pa asina hunto nos por traha den equipo pa mantene nos comunidad y Aruba sigur. Danki na mi famia y

coleganan pa e sosten den mi carera policial, sin nan mi no por ayega t’e akinan” tabata palabranan di Sr. de

Mey comisario di Polis uniforma.

“Mi tabata haciendo e funcion aki algun aña caba, pero tog e ta sinti diferente awor cu mi tin e responsabilidad oficial. E ta un sintimento cu ta exigi mas di bo pero alabez bo ta agradecido pa e logro aki di cual mi ta cla p’e” tabata palabranan di Sr. Adric Croes, Comisario di Departamento special y informacion.

Na final di e ceremonia a haci entrega di e decreto gubernamental tambe a cambia e rangonan oficial na unda

Minister Dowers y altocomisario Arnhem a haci esaki oficialmente. Aruba por ta orguyoso cu nos tin personal educa, studia cu amplio experencia pa fungi funcionnan halto di liderazgo cla pa sigui brinda e seguridad pa nos Pais.