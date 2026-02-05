Guarda Costa a sali pa un turista crucero cu a haya un infarto cerca di Bonaire

Diamars mainta, e Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guarda Costa a ricibi un aviso di cu un barco crucero cu tabata nabegango cerca di Bonaire tabata solicita urgentemente asistencia pa un pasahero. Tabata trata di un homber di 37 aña di nacionalidad aleman cu a sufri un infarto.

E personal di MOC a contacta inmediatamente e dokter di CITRO pa evalua e situacion. E dokter di CITRO a conseha evacua e homber inmediatamente y traslade pa un hospital pa ricibi tratamento medico. E helicopter di Guarda Costa a mobilisa mesora y e pashent a ser entrega na e personal di ambulans cu tabata disponibel pa continua cu su atencion.