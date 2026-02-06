CITRO Curaçao a rescata un boto for di e barancanan banda di Palapa Resort y a salba e pasaheronan

Diamars ultimo, pa 2’or di atardi, e boluntarionan di Citro a bati alarma. Un boto a bay pega na e barancanan rumbo pa Palapa resort, na Caracasbaai, pasobra un cabuya a pega den e chapaleta. Varios boluntarios inmediatamente a stop di traha y a dirigi nan mes na ayudo. E rapides tabata esencial, ya cu de lo contrario, e boto lo a sufri mas daño. Na nan yegada na e boto na e barancanan, un di e baliente rescatista a bula directamente den lama y a landa cu e cabuya pa tow te na e boto den peliger. E potente motornan diesel no a tarda den los e boto for di e barancanan. Despues di un control di e daño, e boto por a bolbe na su pier na e marina riba su mes. Algun marinero rescata a ser rescata e botonan di salbabida di Citro.
Otro rescate exitoso e aña tan special den cual Citro ta celebra nan 50 aniversario.
Bo kier yuda economicamente pa nan bon trabao di yuda otronan, haci bo donacion via nan website. www.citrocuracao.com