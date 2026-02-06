Cuerpo Policial Ta Informa
DEPARTAMENTO DI CRIMEN ORGANISA CU DOS DETECION Y BASTA BULTO DI DROGA CONFISCA
Diahuebs den oranan di anochi departamento di Crimen Organisa trahando conhuntamente cu Polis uniforma di San Nicolas a detene dos persona y haya un cantidad di bulto di droga den un auto.
Ta asina cu e Dash di Kustwacht a topa cu un boto ta drief. Dash a spot y trece aden. E tabata bashi sin hende ariba dje.
A informa departamento di Crimen Organisa y conhuntamente cu polis uniforma di San Nicolas a mobilisa y bay den accion.
A cera e area den Colony y despues Patruya di Polis ta bin topa cu 1 auto sospechoso.
A bay nan tras pa para nan pa controla y unda a cuminsa un persecucion y e auto a logra para na altura di Juana Morto. E tres personanan den e auto a sali y huy pa polis.
Polis conhuntamente cu personal di Crimen Organisa a cuminsa cu un busceda rigoroso pa por haya e sospechosonan cu a huy. Den un tempo cortico a logra haya dos sospechosnan.
Nan a wordo deteni y tur dos ta di nacionalidad Venezolano. No a logra haya e otro sospechoso.
Den e auto a haya un cantidad di bulto di droga cu a confisca esakinan. E auto encuestion tambe a wordo confisca.
Departamento di Crimen Organisa ta traha incansabelmente pa asina pone man riba esnan cu ta purba drenta cu droga riba nos isla.
Cuerpo Policial Aruba ta keda haci un apelacion na nos comunidad cu sa algo of a wak algo pa yama nos tiplijn di polis cu ta 11141.