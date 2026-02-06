Awe mainta tempran cu hopi gana nos ta lanta pa prome gradici nos bon Dios.
Dios ta bon pa nos, E ta juda nos ki ora mester, tene nos for di peliger na unda cu nos por ta.
Señor tey sin cu nos por wak E, pero e tin nos den su plannan cu e tin prepara pa nos.
Semper keda cune, papia cune, no bira lomba pe.
Si den bijbel nos por lesa con Hesus a sinja su discipelnan con pa saca demonio for di curpa di hende, cu tur e seriedad y deboto cu hende tabata ta, ta con lo ta awendia cu tur e maldad cu ta rondona e débil nan?
Nos mester ta hopi fuerte den nos manera di biba, den loke nos ta hasi, den nos sinceridad pa cu nos Señor.
Si nos wak rond mundo con jen prisonnan ta, cu esnan cu a comete delito !!
Si nos wak cuanto hende ta hanja multa pa buracheria y maneha bou influencia di alcohol of otro substancia.
Den e situación asina hopi cabes ta flip.
Nos hubentud ta lanta cu tur instrumento pa por bai den mal caminda.
Mayornan cu ta duna nan yuinan man liber pa por desvia di e bon caminda.
Nos no por keda wowo sera y laga nos futuro generacion bai den mal caminda.
Reflexión Diabierna 6 Februari 2026.
Awe mainta tempran cu hopi gana nos ta lanta pa prome gradici nos bon Dios.