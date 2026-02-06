Nos ta cla y prepara
POLIS TA CLA PA E FIN DI SIMAN AKI CU FAYA BO HAYA
Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba kier concientisa nos comunidad cu nos ta cla y prepara pa e ultimo actividadnan di Carnaval 72.
Den e cuadro di esaki nos kier concientisa y informa nos comunidad pa Busca bo Amigo Responsabel, pasobra nos lo tin varios control den trafico tambe tene na cuenta cu “FAYA BO HAYA,” ta na vigor!
Tambe NO ta permiti pa tapa full bo cara cu mascarada, bivak muts etc. E ta prohibi pa ley y nos lo controla debidamente pa esaki!
Nos lo tin hopi Polis riba caya pa tanto pre-jouvert, jouvert morning, Lighting Parada y Carnaval di Mucha San Nicolas. Hunto cu nos personal y uzando tecnologia nos lo tey pa brinda seguridad na cada un persona.
NO crea mas debe riba bo cuenta y haya bo ta swipe sumanan cuantioso. Nos ta pidi nos comunidad pa ban trankilo y comporta debidamente y disfruta di nos paradanan.
Busca bo Amigo Responsabel, pa abo no mester trip den e bus di ambiente y yega na nos Hotel di beton! sea conciente y responsabelmente!