 Posted in INCIDENTE

Aterizahe di emergencia pa un avion di American Airlines cu a caba di lanta vuelo y motor lo a pega na candela

17:59  February 6, 2026  Leave a comment

Diabierna atardi a drenta informe di un caso di aterizahe di emergencia na airport pa un avion di American Airlines cu a caba di lanta vuelo for di airport di Aruba cu 160 pasahero rumbo Miami y un dado momento despues di un explosion scucha den e avion a nota cu un motor lo a pega na candela, mesora a alerta tur instancia di emergencia pa bini na airport y pa prepara pa cualkier eventualidad. Na yegada di e prome instancianan ya e avion a aterisa sin problema y despues a a haci un inspeccion pa e problema.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *