[VIDEO] Chauffeur burachi ta bay banda robes di caminda dal semi frontal cu trafico contrario

Diasabra mey anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Barcadera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata diun accidente unda cu e chauffeur burachi di un Nissan Versa a bay banda robes di caminda y a bay dal riba un Mazda Atenza di direccion contrario. Debi na e impacto e chauffeur di e Versa a resulta levemente herida, na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur na e sitio mes. Como cu e tabata burachi polis a detene y tambe tabata tin un mucha den su auto como cu e chauffeur ta separa for di su casa y e tin e mucha cu weekend comparti a yama e mama pa bin busca e mucha cu tabata yorando.