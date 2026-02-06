Durante un ceremonia special Aruba Airport Authority a honra y premia e monarcanan di Carnaval 72  

Oranjestad – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente tabata anfitrion di un ceremonia pa entrega premio pa honra e ganadonan di e eventonan di Carnaval organisa pa SMAC, incluyendo e monarcanan di Carnaval, como parti di e di 72 temporada di Carnaval di Aruba.
Como un patrocinado dedica na e herencia cultural di Aruba, AAA a partner cu SMAC pa reconoce e personanan kende nan pasion, creatividad y dedicacion ta mantene Carnaval bibo aña tras aña. Durante e ceremonia, e team di AAA a expresa aprecio na e ganadonan y e participantenan, reconociendo nan rol importante den preservacion y celebracion di e identidad cultural di Aruba.
“Carnaval ta un parti importante di cultura y herencia di Aruba,” asina Marylin Feliciana, Marketing & Communications Manager na Aruba Airport Authority a expresa. El a continua bisando cu: “E participantenan ta esnan cu ta mantene e tradicion aki bibo pa medio di nan dedicacion y talento. Na AAA, nos ta orguyoso di por sostene Carnaval y ta gradici esnan cu ta sigui hiba nos cultura padilanti pa futuro generacionnan.”
Durante e ceremonia, e monarcanan di Carnaval y demas ganadonan a ricibi tasnan di AUA hunto cu vouchernan di biahe loke ta duna nan e oportunidad di biaha pa destinacionnan cu nan ta desea di conoce, saliendo for di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E destinacionnan ta inclui rutanan pa Argentina, Colombia, Peru, Merca y varios destinacion den Caribe, resaltando e conectividad creciente na Aeropuerto di Aruba.
Mientras cu e celebracionnan di Carnaval ta continua, AAA tambe ta extende su aprecio na tur e participantenan di Carnaval y e musiconan cu ta forma parti di e paradanan cu ainda falta y na SMAC, organisado oficial di eventonan di Carnaval, pa nan esfuersonan continuo den mantene e tradicion cultural aki bibo.
Como e porta principal pa tur biahero, Aeropuerto di Aruba ta hunga un rol clave den conecta cultura di Aruba cu mundo. Pa medio di sosten continuo na e actividadnan di Carnaval, AAA ta keda comprometi pa celebra herencia di Aruba, fortifica turismo y sostene e comunidad cu ta haci Carnaval posibel.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 6 di februari, 2026
Aruba Airport Authority Hosts Carnival Prizing Ceremony
Oranjestad — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly hosted a Carnival Prizing Ceremony to honor the winners of the SMAC Carnival events, including the Carnival Monarchs, as part of Aruba’s 72nd Carnival season.
As a dedicated supporter of Aruba’s cultural heritage, AAA partnered with SMAC to recognize the individuals whose passion, creativity, and dedication keep Carnival alive year after year. During the ceremony, AAA expressed its appreciation to the winners and participants, acknowledging their important role in preserving and celebrating Aruba’s cultural identity.
“Carnival is an important part of Aruba’s culture and heritage,” said Marylin Feliciana, Marketing & Communications Manager at Aruba Airport Authority. “The participants are the ones who keep this tradition alive through their dedication and talent. At AAA, we are proud to support Carnival and thank those who continue to carry our culture forward for future generations.”
During the ceremony, the Carnival Monarchs and winners received AUA goodie bags along with travel vouchers, allowing them to travel to destinations of their choice served by Aruba’s Queen Beatrix International Airport. These include routes to Argentina, Colombia, Peru, the United States, and several destinations across the Caribbean, highlighting Aruba Airport’s growing connectivity.
As Carnival celebrations continue, AAA also extends its appreciation to all Carnival participants and musicians taking part in the upcoming parades, and to SMAC, the official organizing body of Carnival events, for their continued efforts in keeping this cultural tradition alive.
As the gateway to the island for air travelers, Aruba Airport plays a key role in connecting Aruba’s culture to the world. Through continued support of Carnival activities, AAA remains committed to celebrating Aruba’s heritage, strengthening tourism, and supporting the community that makes Carnival possible.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: February 6, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba organiza la ceremonia de entrega de premios del Carnaval
Oranjestad — La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) tuvo el honor de organizar una ceremonia de entrega de premios del carnaval para homenajear a los ganadores de los eventos de SMAC Carnival, incluidos los monarcas del carnaval, como parte de la 72.ª temporada de carnaval de Aruba.
Como firme defensora del patrimonio cultural de Aruba, AAA se asoció con SMAC para reconocer a aquellas personas cuya pasión, creatividad y dedicación mantienen vivo el Carnaval año tras año. Durante la ceremonia, AAA expresó su agradecimiento a los ganadores y participantes, reconociendo su importante papel en la preservación y celebración de la identidad cultural de Aruba.
“El carnaval es una parte importante de la cultura y el patrimonio de Aruba”, afirmó Marylin Feliciana, Directora de Marketing y Comunicaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. “Los participantes son quienes mantienen viva esta tradición gracias a su dedicación y talento. En la AAA, nos enorgullece apoyar el carnaval y agradecemos a quienes continúan transmitiendo nuestra cultura a las generaciones futuras”.
Durante la ceremonia, los monarcas y ganadores del carnaval recibieron bolsas de regalos de la AUA junto con vouchers de viaje, lo que les permitirá viajar a los destinos de su elección que opera el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de Aruba. Entre ellos se incluyen rutas a Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos y varios destinos del Caribe, lo que pone de relieve la creciente conectividad del aeropuerto de Aruba.
Mientras continúan las celebraciones del Carnaval, AAA también extiende su agradecimiento a todos los participantes y músicos que tomarán parte en los próximos desfiles, así como a SMAC, el organizador oficial de los eventos del Carnaval, por sus continuos esfuerzos para mantener viva esta tradición cultural.
Se organizará una ceremonia independiente en colaboración con Stichting Musica para homenajear a los ganadores del Concurso Aruba Caiso & Soca Monarch.
Como puerta de entrada a la isla para los viajeros aéreos, el aeropuerto de Aruba desempeña un papel fundamental a la hora de conectar la cultura de Aruba con el mundo. A través de su apoyo continuo a las actividades del carnaval, la AAA mantiene su compromiso de celebrar el patrimonio de Aruba, fortalecer el turismo y apoyar a la comunidad que hace posible el carnaval.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 6 de febrero de 2026