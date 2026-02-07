Reflexión Diasabra 7 Januari 2026.

Awe mainta tempran cu hopi energia y amor nos ta cuminsa gradici nos bon Dios pa tur loke E ta duna nos y ta hasi pa nos.
Sen̈or ta bon, E ta nos guia, nos rosea, nos tur cos.
Dia bo no ta hala rosea mas, ta su desicion, y ta e momento pa bai serka Dje y duna cuenta di e bida cu nos a hiba na mundo.
Esaki ta nos deber pa biba un bunita bida sin pika y tambe pa juda nos prohimi te unda nos por.
Semper hasi gracia ta algu bunita den bista di Sen̈or, y claro lo e tin un bunita luga pa nos den su reino.
Aki na mundo cosnan ta bira dia pa dia hopi mas dificil, tanto pa biba como ta keda fiel na leynan di Dios.
E cambio den manera di actua y anda den comunidad ta bisto compara cu tempo di antes cu mayornan cu podise menos school, pero un respet y a lanta nos cu hopi respet y bon educacion.
Cu cada ken tabata wak nan pasonan bon, pa nan no faya y hanya di nan mayornan.
Nos tin un bunita isla, cu un naturalesa hopi bunita, cu hopi bishitante, tur aña nan kier bolbe atrobe.
Esaki ta Aruba su entrada mas fuerte. Y net esey mester cuida hopi serio, si kier mira un Aruba riba pia den futuro.