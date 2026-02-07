JOUVERT MORNING: CU 20 DETENCION

Pa 4’or di mainta SMAC conhuntamente cu KPA a haci inicio Jouvert Morning 2026.
KPA a conta cu 125 personal riba pia. Diferente departamento di Cuerpo Policial a traha hunto entre otro Mobiele Eenheid, Flex Team, Polis Uniforma, Departamento di Recherche, Personal administrativo, departamento di trafico y planologie, AE, K9 Unit, Mobiel Commando y OCC como tambe personal di CEA.
Pa 7::40 di mainta e cabez di e parada a yega Joe Laveist y pa 8:51 am parada di Jouvert a yega su final.
E aña aki tabata tin 20 detencion.
E detencionnan tabata basa riba entre otro; droga, arma blanco bringamento, buracheria, no sigi ordo di polis, etc.
Aña 2025 tabata tin 20 detencion.