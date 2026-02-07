—Cuerpo Policial Ta Informa—UNIDAD MOTORISA A DETENE 17 CHAUFFEUR DESPUES JOUVERT MORNING
Durante y despues di Jouvert Morning, Unidad Motorisa a tene nan control di trafico na diferente puntonan strategico pariba di brug.
A controla mas cu 600 vehiculo di motor y a detene 17 chauffeur pa maneha bao di influencia di alcohol.
Aña 2025 tabata tin 7 detencion .
Cuerpo Policial Aruba ta keda recorda un biaha mas, si bo ta bebe NO stuur. Busca Bo Amigo Responsabel pa stuur pabo.
Controlnan di unidad motorisa lo continua durante y despues di cada evenemento di carnaval!