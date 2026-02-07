Te awe ta uza nan ehempel Un otro pionerone di nos turismo a bay sosega

“Nan ta esunnan cu a basha e fundeshi solido y fuerte cu awe nos por sigui construi riba dje. Nos ta despedi di otro persona cu a nifica asina tanto pa nos turismo”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a duna di conoce. Ta referi na e fayecimento di Remigio Wever, cu den pasado a maneha y encabesa e oficina di turismo, prome cu el a bira Sui Generis.
Oficina di Turismo di Aruba a nace desde aña 1953, pues 73 aña pasa. Den e trayecto pa nos por a yega na unda nos ta awe, ta hopi figura a traha duro, incansablemente, cu visionnan diferente pero metanan comun, cu awe nos por bisa di ta un di e destinacionnan preferi den henter Caribe. Un di e pioneronan aki ta Remigio “Mimi” Wever, cu e siman aki a bay sosega.
Por corda ainda cu na aña 1985, Aruba Tourism Bureau a transforma den Aruba Tourism Authority, bou di vision y liderazgo di figuranan di diferente persona incluyendo Sr. Remigio Wever. Nan a percura pa un maneho di turismo duradero durante temporada stabiel, pero tambe durante temporada di desafio! Sr. Michael Kuiperi tabata presente e siman aki tambe na lansamento di e buki ‘40 Jaar Status Aparte: Tussen voortgaan en stilstaan’, siguiendo progreso di Aruba di cerca.
Ta danki na e esfuerso colectivo di cada director y nan respectivo ekipo y socionan, y di tur cu a sigui y tur c uta labora na awe incansablemente, cu awe Aruba por conta cu un turismo solido! Mescos cu ora di construi un cas, semper ta cuminsa cu e fundeshi. Y awe nos por bisa, cu ta obvio pa tur hende, cu turismo di Aruba ta ancra riba un bon fundeshi, solido basha. Consecuentemente e cas riba dje tambe ta fuerte, capaz pa
surpasa tempo di solo, di awasero y di biento di cuaresma. Pa nos awendia ta un cuestion di simplemente sigui fortalece e cas y traha riba e hogar, y ‘si’! Atende cu retonan cu e crecemento ta trece cu n’e! Esey ta parti di e enfoke grandi awendia, den e etapa actual di nos evolucion turistico.
Aruba Tourism Authority ta extende palabranan di gratitud y condolencia na famia y amistadnan di Sr. Remigio Wever.
Tocante Remigio Wever
Despues di a caba su estudio na Hulanda, na final di añanan 60, e prome trabou di Remigio “Mimi” Wever tabata na Aruba Caribbean Hotel, den diferente funcion. Den añanan 70 a traha na Kroonvlag KNSM-Nedlloyd como “Resident Manager” te ora cu esaki a cera su portanan na aña 1984.
Djey el a bay traha na Divi Divi Hotel como auditor pa mas o menos 1 aña, pa despues sigui na Aruba Palm Beach Hotel como Personnel Manager te cu aña 1989. Remigio Wever a asumi e funcion di Managing Director di Aruba Tourism Authority te cu aña 1994, for di unda el a bira Managing Director di Cruise Tourism Authority, un instancia nobo cu el a lanta pa gobierno. El a traha te cu su pensioen na aña 2002.
Despues, su ruman chikito, Booshi Wever, como Minister di Salubridad y Medio Ambiente 2001-2009 a pidie pa e bira su consehero principal te cu aña 2009. Na aña 2011 te cu 2013 el a traha tambe pa su ruman den Parlamento tempo cu e tabata parlamentario independiente como su fraktiekamer medewerker.