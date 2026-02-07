Posted in INCIDENTE Promer cu e Lighting Parade a sali polisnan hunto cu D.V.G. a sali controla e bendedornan ambulante 19:22 February 7, 2026 Leave a comment Diasabra anochi net prome cu e Lighting Parade a sali tanto polis hunto cu D.V.G. a sali controla tur e bendedornan ambulante. Esaki encuanto nan permiso y e control di calidad. nan a pasa riba henter e ruta pa e control aki. Related Articles Chauffeur cu no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti na Barcadera Polis a intermedia entre un problema pa auto di huur y daño riba dje, un amigo di e cliente tabata tin un pistol cun’e! Accidente cu hende levemente herida na e rotonde banda di ex-Piet’s Soda Fountain Detenshon na The Village na Palm Beach ora polis a para un persona y haya cos illegal riba su persona.