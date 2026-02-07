 Posted in INCIDENTE

Promer cu e Lighting Parade a sali polisnan hunto cu D.V.G. a sali controla e bendedornan ambulante

19:22  February 7, 2026  Leave a comment

Diasabra anochi net prome cu e Lighting Parade a sali tanto polis hunto cu D.V.G. a sali controla tur e bendedornan ambulante. Esaki encuanto nan permiso y e control di calidad. nan a pasa riba henter e ruta pa e control aki.

