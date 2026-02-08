 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Polisnan di e brigada motorisa a bolbe controla chauffeurnan bao influencia y detenenan!

03:04  February 8, 2026  Leave a comment

Diadomingo madruga polisnan a controla trafico despues di e parada di lus y a logra detene mas di 15 chauffeur cu tabata core bao influencia di alcohol.

