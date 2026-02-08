Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polisnan di e brigada motorisa a bolbe controla chauffeurnan bao influencia y detenenan! 03:04 February 8, 2026 Leave a comment Diadomingo madruga polisnan a controla trafico despues di e parada di lus y a logra detene mas di 15 chauffeur cu tabata core bao influencia di alcohol. Related Articles [VIDEO] Accidente di cadena entre 3 auto envolvi y un persona herida na Savaneta OPORTUNIDAD PA ENTREGA PROPOSICIONNAN PA CONDECORACION REAL 2021 [VIDEO] Motorciclista a slip bai dal duro den un auto staciona na Pieter Boerstraat 4 Hoben lomba sunu a core di Surfside bay sconde te den Financiën pa 2 persona cu tabata core nan tras cu cuchiu