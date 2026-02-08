CUERPO POLICIAL TA INFORMA .
LIGHTING PARADE CU 1 DETENCION
Diasabra anochi pa 8:00pm Cuerpo Policial conhuntamente cu SMAC a haci inicio di e Lighting Parade 2026.
E anochi aki tabata tin un total di 8 grupo, un lastlap y mas o menos 3509 participante.
Cuerpo Policial a conta cu 175 personal. Entre otro Polis Uniforma, ME, departamento di recherche, Motor Unit, K-9 , Flex Team, Motor Unit, departamento di trafico,Mobile Commando, OCC, departamento di planologie, personal administrativo y como tambe personal di CEA.
Pa 01:00am e cabez a jega ex-DOW y pa 02:55 di diadomingo madruga e parada a yega final.
E aña aki a conta cu 1 solo detencion. E detencion tabata pa posecion di arma blanco (switchblade).
Aña 2025 tabata tin 8 detencion. E cifra di detencion a baha pa Lighting Parade y nos ta satisfecho pa cu esey tambe Cuerpo Policial ta contento con e comportacion tabata ta.