Reflexión Diadomingo 8 Februari 2026.

Awe nos ta manese riba dia di Señor, y nos ta habri nos dia cu un gratitud na nos bon Dios.
Nos semper por ta hopi contento y felis, pasobra Señor no ta laga nos cai nunca, ta entre nos tin cu ta biba pa biba y no ta sigi su leynan.
Cada ken tin su derecho, y nan por dicidi con ta hiba nan bida.
Cada dia cu bo por lanta y hala rosea ta cu poder di Dios.
Hiba un bida sin respet sin disciplina, ta den bo man.
Hasi cos scondi, kere cu Señor no ta wak, ta bobedad.
Nos por tin tanto bos cu nos tin Dios den nos curason, y keda hasi cosnan desformal no ta juda na nada.
Awendia, nos por observa cuanto cosnan desastroso ta tuma lugar den naturalesa y tur parti di mundo, ta bisto cu Señor no ta contento.
E secura ta bai caba cu nos flora, cu ta nos pulmon, dimes cu poblacion, scarsedad di cuminda.
Mi por a skucha un discurso di un lider hopi riba nivel, cu ta presidente Bukele, cu a tuma un pais Salvador den un desaster, cu tanto corupcion, estado deplorabel di un país sin scol, sin ley, sin respet.
Ela cambia e pais completo, usando poder di Dios, tur caminda, hunto cu su pueblo, contra tur maldad y esnan cu tabata hasi y deshasi.
Aki nos tin prueba palpable, cu si bo tin Dios cu bo, tur cos por logra.