 Posted in INCIDENTE

Polisnan a cuminsa cu nan control mas tempran na Pos Chikito

12:28  February 8, 2026  Leave a comment

Diadomingo mainta polisnan di e brigada motorisa a subi caya tempran pa asina a cuminsa cu nan controlnan den trafico. Nan a posishona nan mes pariba na Pos Chikito pa asina inicia cu nan respectivo controlnan.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *