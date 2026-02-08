Posted in INCIDENTE Polisnan a cuminsa cu nan control mas tempran na Pos Chikito 12:28 February 8, 2026 Leave a comment Diadomingo mainta polisnan di e brigada motorisa a subi caya tempran pa asina a cuminsa cu nan controlnan den trafico. Nan a posishona nan mes pariba na Pos Chikito pa asina inicia cu nan respectivo controlnan. Related Articles Dama chauffeur a perde control di auto ora esaki a slip na e bahada na Parkietenbos bay dal den mata otro banda di caminda. Polis cu control den trafico na Palm Beach, a controla si autonan ta core cu lus sendi y si nan ta pone signlight ora di bira Relaciona cu e Corona Virus chollernan a bay busca 2 television pa asina nan tambe haya informacion! Polis a detene un sospechoso cu lo a purba y/of drenta cura di warda di polis na Macuarima!