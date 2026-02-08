 Posted in INCIDENTE

Diadomingo atardi despues di e parada di mucha na Sanicolas polis a controla auto diferentemente

18:26  February 8, 2026  Leave a comment

Diadomingo atardi polisnan a tene un control mas suave esta cu no tabata para controla tur e autonan manera costumber, pero unicamente tabata para e chauffeurnan cu tabata un poco nervioso a simpel bista.

