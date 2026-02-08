Posted in INCIDENTE Diadomingo atardi despues di e parada di mucha na Sanicolas polis a controla auto diferentemente 18:26 February 8, 2026 Leave a comment Diadomingo atardi polisnan a tene un control mas suave esta cu no tabata para controla tur e autonan manera costumber, pero unicamente tabata para e chauffeurnan cu tabata un poco nervioso a simpel bista. Related Articles [VIDEO] Cas na benta den Archimedestraat a pega na candela tur cos paden a kima Polis a detene chauffeur burachi cu a ocasiona accidente den e hanchinan na Sanicolas Chauffeur a slip den bocht baha caminda drenta mondi na Buena Vista Dialuna mainta atrobe Leoncita a ser hiba na Landsrecherche ela bisa “manda pami, ami ta sali” ela bisa na awe24.com cu e ta “allright”.