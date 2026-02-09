Posted in INCIDENTE Polis a detene un persona durante di e kimamento di Momito na Sanicolas 20:56 February 8, 2026 Leave a comment Diadomingo anochi durante di e kimamento di Momito polisnan atento riba caya a detene un sospechoso, aunke nos no conose e motibo di e detencion pero hecho ta cu ela ser deteni durante e evento. Related Articles Problema cu avion a pone cu no por a expulsa illegalnan for di Aruba. Na Kas Ariba polis y ambulans a atende un homber benta abou cu lo mester a wordo alcansa pa un auto Na Alto Vista un muher a hinca un homber cu algo skerpi Na Opal mama a lanta contra yiu ora ela descubrie ta huma cannabis na su cas