 Posted in INCIDENTE

Polis a detene un persona durante di e kimamento di Momito na Sanicolas

20:56  February 8, 2026  Leave a comment

Diadomingo anochi durante di e kimamento di Momito polisnan atento riba caya a detene un sospechoso, aunke nos no conose e motibo di e detencion pero hecho ta cu ela ser deteni durante e evento.

