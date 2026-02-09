 Posted in INCIDENTE

PARADA DI MUCHA SAN NICOLAS CU 3 DETENCION

22:11  February 8, 2026  Leave a comment

—- Cuerpo Policial Ta Informa—

Exactamente pa 1:00 pm riba diadomingo, Polis conhuntamente cu SMAC a haci inicio di Parada di Mucha na San Nicolaas.

Cuerpo Policial a conta cu 125 personal. Entre otro Polis Uniforma, k9 Unit, ME, Flex Team, Recherche, Trafico, Unidad Motorisa, Planologie,
Mobile Commando, OCC, personal administrativo y tambe personal di CEA.

Pa 5:20pm atardi e cabez di a parada a yega Joe Laveist Sportspark y pa 6:40pm atardi e parada a yega su final.

Despues di e parada tabata tin actividad na Carnaval Village. Muchanan por a baila y goza un rato pa despues pa 8:45pm a despedi di Momito y a cende na candela.

E aña aki conta cu 3 detencion. E detencion tabata pa posecion di droga y arma blanco (cuchiu)

Aña 2025 tabata tin 1 detencion.

