—- Cuerpo Policial Ta Informa—
PARADA DI MUCHA SAN NICOLAS CU 3 DETENCION
Exactamente pa 1:00 pm riba diadomingo, Polis conhuntamente cu SMAC a haci inicio di Parada di Mucha na San Nicolaas.
Cuerpo Policial a conta cu 125 personal. Entre otro Polis Uniforma, k9 Unit, ME, Flex Team, Recherche, Trafico, Unidad Motorisa, Planologie,
Mobile Commando, OCC, personal administrativo y tambe personal di CEA.
Pa 5:20pm atardi e cabez di a parada a yega Joe Laveist Sportspark y pa 6:40pm atardi e parada a yega su final.
Despues di e parada tabata tin actividad na Carnaval Village. Muchanan por a baila y goza un rato pa despues pa 8:45pm a despedi di Momito y a cende na candela.
E aña aki conta cu 3 detencion. E detencion tabata pa posecion di droga y arma blanco (cuchiu)
Aña 2025 tabata tin 1 detencion.