Reflexión Dialuna 9 Februari 2026.

Awe mainta tempran, cu un siman nobo nos dilanti, cu hopi amor y coraje pa nos por gradici nos bon Dios, mas contento cu nunca.
Hesus ta mira nos como su luz, cu ta brillante y trese claridad pa hopi.
Asina nos ta hanja claridad den bida, y principalmente nos ta duna claridad na otro cu ta den scuridad.
Nos ta soldadnan di Hesus, nos a hanja e mandato pa hiba su mensaje den tur skina di mundo.
Mi kier duna un ejempel, si tur manejador riba careteranan lo mester a maneha manera debe ser y cumpli cu tur regla di trafico, sigur lo no tin accidente, lo no tin heridonan y lo no tabata tin víctimanan di accidente fatal.
Imahina bo si tur ser humano, di tur nacion, lo mester a cumpli cu Señor su mandato, sin desvia, sin hasi pica, lo no tabata tin tristesa, ni tabata tin pobresa, tur hende ta como un santo, cumpliendo cabalmente cu ley di Dios.
Imahina un mundo sin prison, sin presonan, pasobra ningun hende no ta faya cu leynan, ki bunita e mundo aki lo por ta !!
Asina nos por sigi, y nos no por imahina con dushi e bida aki lo por ta, aunque e ta hopi dushi caba, ainda e por tabata hopi mas ideal.