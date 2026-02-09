Pa prome biaha den historia:Aruba ta revisa pa libera preso cu cadena perpetuaCorte Comun di Husticia a dicidi awe pa pospone revision di ehecucion di un castigo di prison di bidalargo te 31 di augustus venidero.

A keda palabra cu tanten Ministerio Publico lo percura pa tene CorteComun di Husticia na haltura tocante e pasonan cu a tuma caba den cuadro di e revision y tocante epasonan cu lo mester bay tuma ainda. Awe tabata prome vez cu Corte a trat’e.E persona sirbiendo e castigo di bida largo ta e homber C.A.H., cu a wordo sentencia pa asesinato na aña2006. Actualmente e ta e unico hende na Aruba cu ta cumpliendo cu un condena na cadena perpetuo.E revision di awe ta marca un momento historico: ta prome biaha cu Corte Comun di Husticia mestertuma un decision asina den un caso Arubiano. Esta, si un persona condena na bida largo por wordo poniden libertad condicional, of no.Na 2014 a introduci un regulacion nobo den Codico Penal, cu ta encera cu ora un persona wordocondena pa cadena perpetuo, no ta nifica automaticamente cu e lo keda preso te na su morto.Ley ta bisa cu hues mester evalua despues di 20 aña si continuacion di e castigo ta ainda necesario yproporcional. Si hues dicidi cu si, anto e revision mester tuma lugar cada 5 aña despues di esey.E regulacion aki a bin despues di varios dictamen critico di Hof Europeo pa Derechonan Humano.Hof Europeo a determina cu un castigo sin ningun perspectiva di bolbe den sociedad, por wordoconsidera inhumano. Pesey un castigo di prison pa bida largo mester wordo revisa periodicamente dordi hues. Sin e revision aki, castiga di bida largo lo posibelmente bay en contra e Tratado Europeo paDerechonan Humano.E revision di castigo di bida largo ta un inovacion Caribeño di ley penal. Hasta na Hulanda e mecanismoaki no ta existi.Punto di salida di e legislador Arubiano ta cu continuacion di e castigo tin sentido solamente si e ta sirbiun obhetivo rasonabel.Na mes momento, ta tene cuenta cu interesnan di comunidad y sigur tambe cu posicion di e victima y/ofdi famia. Den e caso di C.A.H., Ministerio Publico a busca contacto cu famia di e victima pa scucha nansentimentonan y nan puntonan di bista. Famia a wordo involucra na forma explicito.Pa evalua e riesgo di recidiva, Corte Comun di Husticia a pidi conseho di expertonan di comportacion dihende, manera psicologonan, psiquiatranan y profesionalnan di Reclassering. Nan raportnan ta formaparti fundamental di e decision si e persona por bolbe den pueblo na un manera sigur.Na e momento aki sinembargo, Corte Comun di Husticia no tin suficiente informacion pa por yega na unhuicio definitivo, asina ta cu pesey lo sigui cu e tratamento di e revision na augustus awor.

Aruba toetst voor het eerst of levenslanggestrafte vrijkomtHet Hof heeft vandaag besloten de toetsing van de tenuitvoerlegging van een opgelegde levenslangegevangenisstraf aan te houden tot 31 augustus.

In de tussentijd houdt het openbaar ministerie het Hofop de hoogte van alle stappen die zijn gezet en welke stappen er nog gezet moeten worden.Vandaag stond voor het eerst een dergelijk toetsmoment gepland bij het Hof. Het betreft de man C.A.H.,die in 2006 werd veroordeeld voor moord. Hij is momenteel de enige levenslang gestrafte in Aruba. Dezaak van vandaag markeert een mijlpaal: het is de eerste keer dat het Hof in een Arubaanse zaak moetbeslissen over de vraag of iemand die tot levenslang is veroordeeld onder voorwaarden in vrijheid kanworden gesteld.In Aruba geldt sinds 2014, toen een nieuwe regeling in het Wetboek van Strafrecht werd ingevoerd, dateen levenslange gevangenisstraf niet meer automatisch betekent dat iemand tot zijn dood vastzit. Dewet schrijft voor dat de rechter na twintig jaar moet beoordelen of de voortzetting van de straf nognoodzakelijk en proportioneel is. Als dat zo is, volgt voortaan elke vijf jaar opnieuw een toetsing.Die regeling kwam er na meerdere kritische uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van deMens. Dat Hof oordeelde dat een straf zonder enig perspectief op terugkeer in de samenlevingonmenselijk kan zijn. Daarom moet een levenslange gevangenisstraf periodiek door een rechter wordengetoetst. Zonder zo’n toets zou levenslang mogelijk in strijd komen met het Europees Verdrag voor deRechten van de Mens.De toetsing van levenslanggestraften is een Caribische vernieuwing binnen het strafrecht. Zelfs inNederland bestaat zo’n toetsingsmechanisme nog niet.Uitgangspunt van de Arubaanse wetgever is dat voortzetting van de straf alleen zinvol is wanneer dienog een redelijk doel dient. Tegelijkertijd worden de belangen van de samenleving en de positie vanslachtoffers en nabestaanden zwaar meegewogen. Het openbaar ministerie heeft daarom contactgezocht met de nabestaanden van het slachtoffer om hun gevoelens en standpunten te horen. Diewordt nadrukkelijk betrokken bij de beoordeling.

Voor het inschatten van het recidivegevaar vraagt het Hof advies aan gedragsdeskundigen, zoalspsychologen, psychiaters en reclasseringsmedewerkers. Hun rapportages vormen een belangrijkonderdeel van de afweging of iemand veilig kan terugkeren in de maatschappij. Op dit moment is er nogte weinig informatie om over die vraag een definitief oordeel te vellen, zodat het Hof op 31 augustus debehandeling van de toetsing zal voortzetten.