[VIDEO] Aruba Airport Authority ta reanuda operacionnan despues di incidente di siguridad  [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta confirma cu operacionnan di aeropuerto a reanuda completamente despues di un incidente di siguridad mas trempan awe riba un avion cu tabata na caminda pa Aruba.
Den liña cu e protocolnan di siguridad estableci, a suspende e operacionnan di aeropuerto tenporalmente pa permiti e autoridadnan local evalua e situacion. Como medida di precaucion, a retrasa, desvia, para of cancela varios vuelo durante e periodo aki.
Despues di un evaluacion profundo realisa door di e autoridadnan concerni, a resolve e situacion y a reanuda e operacionnan di un manera sigur. Tur accion tuma tabata di acuerdo cu e proceduranan di siguridad di aviacion.
AAA ta extende su aprecio na pasaheronan, partnernan di aerolinea, y personal di aeropuerto pa nan pasenshi, cooperacion y profesionalismo durante henter e incidente.
Ta conseha e pasaheronan pa controla directamente cu nan aerolinea pa informacion mas actual tocante nan orario di vuelo.
Aruba Airport Authority ta reitera cu siguridad di e pasaheronan, e trahadonan y partnernan ta keda un prioridad.
Tocante Aeropuerto di Aruba
Fecha: 9 di februari, 2026
Aruba Airport Authority Confirms Resumption of Operations Following Security Incident
Oranjestad — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) confirms that airport operations have fully resumed following a security incident earlier today on an inbound aircraft.
In line with established safety and security protocols, airport operations were temporarily suspended to allow the appropriate local authorities to assess the situation. As a precaution, several flights were delayed, diverted, grounded, or cancelled during this period.
Following a thorough assessment by the relevant authorities, the situation was resolved, and operations resumed safely. All actions taken were in accordance with standard aviation security and safety procedures.
AAA extends its appreciation to passengers, airline partners, and airport staff for their patience, cooperation, and professionalism throughout the incident.
Passengers are advised to check directly with their airline for the most up-to-date information regarding flight schedules, rebookings, and onward travel.
Aruba Airport Authority reiterates that the safety and security of passengers, staff, and partners remain its highest priority.
About AUA Airport
Date: February 9, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba confirma la reanudación de las operaciones tras un incidente de seguridad
Oranjestad — La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) confirma que las operaciones aeroportuarias se han reanudado por completo tras un incidente de seguridad ocurrido hoy en un avión que llegaba al aeropuerto.
De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, las operaciones aeroportuarias se suspendieron temporalmente para permitir que las autoridades locales competentes evaluaran la situación. Como medida de precaución, varios vuelos sufrieron retrasos, desvíos, cancelaciones o quedaron en tierra durante este periodo.
Tras una evaluación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, la situación se resolvió y las operaciones se reanudaron de forma segura. Todas las medidas adoptadas se ajustaron a los procedimientos estándar de seguridad y protección de la aviación.
AAA expresa su agradecimiento a los pasajeros, las aerolíneas asociadas y el personal del aeropuerto por su paciencia, cooperación y profesionalidad durante todo el incidente.
Se recomienda a los pasajeros que consulten directamente con su aerolínea para obtener la información más actualizada sobre horarios de vuelos, cambios de reserva y continuación del viaje.
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba reitera que la seguridad y protección de los pasajeros, el personal y los socios siguen siendo su máxima prioridad.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
Fecha: 9 de febrero de 2026