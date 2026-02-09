Departamento di Relacionnan Exterior ta informa VFS Global na Haiti ta reanuda aceptacion di peticion pa Visa Caribense

ORANJESTAD – Departamento di Relacionnan Exterior (DBB) ta anuncia cu VFS Global na Haiti lo reanuda aceptacion di peticion pa visa Caribense entrante dialuna 9 di februari. E sistema di traha cita online awor ta habri di nobo.

E reapertura ta un desaroyo positivo pa habitantenan di Haiti, pasobra pa un periodo largo no tabata posibel pa pidi un visa pa Caribe Hulandes na nan propio pais. Esaki tabata tin consecuencia pa diferente situacion, entre otro biahamento pa bishita famia y casonan di emergencia manera atende entiero. E situacion tabata conta tambe pa personanan cu tin un peticion di permiso pendiente y cu ta den posesion di un VTA di DIMAS. Nan tambe a experencia dificultad pa haya un visa pa Aruba,

pasobra e localidad di VFS tabata cera pa un tempo considerabel.

Ра mas informacion encuanto visa

https://www.nederlandwereldwijd.nl/afspraak-maken/haiti

pa Caribe Hulandes:

Pa traha un cita na VFS Global na Haiti por bishita e siguiente link:

https://visa.vfsglobal.com/hti/en/nld/

Departamento di Relacionnan Exterior ta reconoce cu ultimo tempo, no tabata posibel pa hopi solicitante na Haiti entrega un peticion pa visa localmente, loke a conduci na retonan. E reanudacion di e servicio aki awor por contribui na un proceso mas accesibel pa aplica pa un visa pa Caribe Hulandes.