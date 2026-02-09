Caso ‘New York’ poni pa 22 di mei

Awe regiezitting den apelacion a tuma lugar den e caso penal New York. Tin solamente un sospechoso cu a sigui cu e apelacion. Su abogado no tabatin ningun peticion pa investigacion adicional.

Corte Comun di Husticia a pospone e caso te 22 di mei venidero.

Zaak ‘New York’ naar 22 mei

In hoger beroep vond vandaag de regiezitting plaats in de strafzaak New York. Slechts één verdachte heeft het hoger beroep voortgezet; diens advocaat had geen verzoeken voor aanvullend onderzoek.

Het Hof besloot de zaak aan te houden tot 22 mei aanstaande.