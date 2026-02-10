Reflexión Diamars 10 Februari 2026.

Awe ta dia di manese cu gratitud manera semper pa e rosea cu nos ta hala riba un isla felis.
Nos bon Dios ta cu nos manera semper y contento cu su creacion.
Semper cu nos ta cansa, si nos no ta mira e lus na final di e tunnel, busca un push di un companje y tur dos lo jega.
Hopi biaha nos ta mustra manera cu nos ta poco cansa y no ta mira e final di loke nos ta hasiendo, ta e empuhe di cualkier persona ta bira duna bo e forsa pa keda cla.
Esaki semper ora cu nos ta cu hendenan positivo, y no hende amarga.
Hopi ta buska Dios, ora nan ta malo, of ta cu problema, pasobra cu nos Fe, nos sa cu Señor ta skucha nos.
Awendia tin iglesia, tin Santo Sacrificio den
Misa pa aserca Señor pa judansa.