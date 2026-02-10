Accidente cu 2 hende herida pa falta di preferencia na Savaneta

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Savaneta riba e caminda di Sero Alejandro, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un accidente pa falta di preferencia unda e chauffeur di un Toyota Yaris biniendo for di pabao no a para duna preferencia na e Hyundai Accent biniendo di nort y nan a dal den otro door di e impacto ambos chauffeur a resulta herida mientras e Accent a bay dal riba un cura di cas. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos y a transporta un pa Centro Medico y e otro pa hospital.