SDG-documentaire legt urgentie van armoede en voedselzekerheid bloot

Willemstad, 10 februari 2026 — De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op vrijdag 6 februari jongstleden in zijn grote vergaderzaal een besloten preview gefaciliteerd van de eerste aflevering van de documentaireserie The State of the SDGs; Navigating Sustainability on Curaçao. SER-leden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, sociale partners en andere stakeholders waren aanwezig om samen te reflecteren op de praktische betekenis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) voor Curaçao.

De SDG’s zijn onderdeel van de 2030-Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, die in 2015 door alle VN-lidstaten is aangenomen en wereldwijd richting geeft aan samenhangende actie op sociaal, economisch en ecologisch terrein. Op Curaçao maken de SDG’s integraal deel uit van de beleidsarchitectuur via het National Development Plan 2015–2030, aangevuld met een Roadmap for SDG Implementation die aandacht vraagt voor programmatische implementatie, institutionele coördinatie, data en monitoring.

Bij de opening heette Raul Henriquez, directeur/algemeen secretaris van de SER, mede namens de fungerend voorzitter, de aanwezigen welkom en benadrukte de rol van de SER als platform voor evidence-based dialoog tussen overheid, sociale partners en maatschappelijke organisaties. De SER ziet het als zijn taak om te bevorderen dat sociaaleconomisch beleid niet alleen theoretisch aansluit op internationale kaders, maar daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van levenservaringen van inwoners.

De eerste aflevering stond in het teken van SDG 1 (Geen armoede) en SDG 2 (Geen honger) en liet zien hoe deze doelen in de praktijk op Curaçao tot uitdrukking komen. Centraal in de vertoning stond het werk van het Daily Meal Program, dat meerdere keren per week warme maaltijden verstrekt aan mensen in kwetsbare posities. Tijdens de nabespreking werd expliciet zichtbaar dat armoede en voedselonzekerheid geen abstracte statistiek zijn, maar dagelijkse realiteit voor een aanzienlijk deel van de Curaçaose bevolking, waarbij vooral ouderen zwaar worden getroffen door beperkte financiële middelen én barrières zoals digitale uitsluiting bij het verkrijgen van informatie en toegang tot voorzieningen.

Deze concrete uitkomsten benadrukken waarom het werken met een brede welvaartsbenadering noodzakelijk is. Brede welvaart richt zich niet enkel op economische groei, maar juist op de kwaliteit van leven – bestaanszekerheid, gezondheidskansen, sociale inclusie en maatschappelijke participatie. Vanuit dit perspectief helpt de SDG-agenda om maatschappelijke vooruitgang niet alleen te meten in cijfers, maar te koppelen aan wat mensen daadwerkelijk ervaren in hun dagelijks leven.

De SER spreekt waardering uit voor de initiatiefnemers en betrokken partners, waaronder The Recycled Pirate | Life Awareness & Innovations, Aisvarya Productions en Club17 Curaçao, voor hun bijdrage aan het zichtbaar maken van duurzame ontwikkelingspraktijken op het eiland. De productie heeft aangekondigd dat de eerste aflevering binnenkort via YouTube publiekelijk beschikbaar wordt gesteld en dat er een open online viewing wordt georganiseerd voor een breed publiek.