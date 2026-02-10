Su dedicacion y pasion ta un inspiracion pa otro Daniel Gonçalves ta HOH su prome empleado di luna pa aña 2026

Colega beleidsmedewerker na Horacio Oduber Hospital (HOH), Daniel Gonçalves, no a sospecha net nada ora siman pasa ela drenta un supuesto reunion di ‘beleid’. Ela scucha gritonan di ‘surprise’ pero te ora ela mira su famia para eynan ela realisa cu ta pe mes nan a grita y a organisa e momento festivo aki. Coleganan di diferente departamento y miembronan di Hunta di Directiva a bini hunto pa celebra e hecho cu Daniel Gonçalves a bira e prome empleado di luna di e aña aki. Diferente colega di directiva a hiba palabra tocante su nominacion pa sali empleado di luna di januari 2026.
Daniel no ta limita su mes na su departamento pero ta busca activamente colaboracion y experticio di diferente colega. Den su pensamento tur colega tin cierto conocemento of abilidadnan y e ta purba uza tur potencial cu tin den cas mes. Di su banda tambe e ta gusta comparti su conocemento pasobra esaki finalmente ta beneficia henter e organisacion.
E ta un persona cu ta balora su coleganan y semper ta duna un man unda tin mester. Su flexibilidad ta hunga un rol importante den proyectonan.
Daniel ta mira retonan for di diferente perspectiva y semper ta proactivo den hunto busca solucion. Tin biaha hasta di forma creativo ora cu tin recursonan limita. Daniel tabata encarga entre otro cu e ‘business case’ pa trece ekipo nobo pa departamento di endoscopia, a traha riba e proyecto pa ekipo nobo pe botica di hospital, actualmente ta trahando riba e proyecto pa e departamento di dialisis su localidad nobo. Un proyecto cu tambe e ta trahando riba dje ta e proyecto di e ‘Hyberbaric Oxygen Chamber’ y e ta forma parti di e team pa implementa e dossier electronico nobo pa pashent. Pues un lista intensivo di un paar di su proyecto importante pero nada cu Daniel no por haci.
Daniel ta un colega ehemplar demostrando un pasion y dedicacion grandi cu e meta comun di hisa e calidad di cuido medico na Aruba. Merecidamente ela haya e tremendo reconocemento aki y Hunta di Directiva, management y tur colega ta hopi contento di tin Daniel ta forma parti di team HOH. Masha pabien Daniel!