[VIDEO] A conclui e reunionnan na nivel tecnico-deportivo cu federacionnan miembro Directora Tecnico Monica Fajardo ta conta mas di e proceso di planificacion deportivo

Despues di algun siman y 12 reunion total cu federacionnan miembro, e departamento tencnico di Comite Olimpico Arubano (COA) a termina cu e prome paso esencial pa cu e proceso deportivo. Directora Tecnico Monica Fajardo, cu ta lidera Direccion di Deporte (DdD), ta conta un poco di con esaki a bay, y kico ta e proximo paso pa sigui.
Monica y e ekipo di DdD ta gradici tur federacion y entrenador cu ta forma parti di e proceso importante aki, como ta traha pa eleva e nivel di deporte na Aruba.
