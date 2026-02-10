Aruba Tourism Authority cu donacion na Fundacion Pa Nos Comunidad Cu fondo genera di Autentico Aruba Culinary Festival 2025  

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) orguyosamente a cumpli cu donacion di AWG 8,000 na Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC). Un contribucion cu a wordo genera durante e di dos edicion exitoso di e evento culinario, esta Autentico Aruba Culinary Festival 2025. Riba diabierna 6 di februari 2026, a entrega e donacion den presencia di CEO di A.T.A., Ronella Croes, hunto cu lider di e proyecto ‘Autentico’, Gilbert Wernet, Directrice di FPNC, Gianaika van der Biezen, representante di FPNC y demas representantenan di A.T.A.

Cu mision pa celebra e rikesa culinario di Aruba, Autentico Aruba Culinary Festival no solamente a uni e comunidad a traves di cuminda, sino tambe a percura pa aporta bek na nos comunidad. A.T.A. ta sinti honra di por duna un sosten na Fundacion Pa Nos Comunidad. Un causa importante cu ta yuda na provee cuminda na nos famianan cu mas tin e necesidad.

Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC) ta e ‘foodbank’ oficial di Aruba, cu ta traha dia tras dia pa combati pobresa y hamber riba nos isla. A traves di recogemento y distribucion structural di pakete di cuminda via un red di institucionan social, voluntario y donadornan di sector publico y priva, FPNC ta yuda famia y personanan mas vulnerabel pa por cubri nan necesidad basico cu dignidad y respet.

E donacion di AWG 8,000 ta un combinacion di credito cu a resta riba banchinan di transaccion di e bishitantenan di evento hunto cu un suma adicional agrega pa A.T.A. na e bon causa aki. Cu e donacion aki, A.T.A. y pa medio di e Autentico Aruba Culinary Festival, ta reforsa y aporta na sostenibilidad di e fundacion, permitiendo pa FPNC por sigui cu nan trabou vital pa recoge, organisa y distribui cuminda na famianan cu ta depende di nan apoyo. Ademas, e donacion ta demostra e poder di iniciativa comunitario, y e impacto directo cu un evento relaciona cu turismo por tin na nos comunidad.

A.T.A. y Autentico Aruba Culinary Festival ta contento di por duna bek na nos comunidad y lo sigui cu iniciativanan cu ta contribui na un Aruba mas fuerte y mas uni.

Pa mas informacion y updates riba e proximo edicion di evento culinario, por sigui nos pagina social di Autentico Aruba Culinary Festival y Oficina di Turismo (A.T.A.).