PNP: “NOS A SPIÈRTA FOR DI 2021, PISAS A ‘TUMA PUEBLO HASI’ I A LAGA NEWTON SKIRBI BUKI KON PA GAÑA!” Realidat ta duna nos rason riba debakel di ORYX / VIGOR!

WILLEMSTAD, CURAÇAO — Durante e reunion públiko di Parlamento di djaluna 9 di
febrüari último, relashoná ku e desaroyonan preokupante rondó di ORYX/VIGOR i
Global Oil, Frakshon di Partido Nashonal di Pueblo (PNP) a mantené un posishon
firme. Ounke e reunion aki tambe a keda skòrs te ku fin di mart, PNP ta eksigí klaridat i
transparensia pa pueblo, partikularmente mirando ku loke a ser primintí na pueblo di
Kòrsou no a materialisá te dia di awe. Bo ta mira e diferensia na momentu PNP no ta
den gobernashon mas.
Parlamentario Osepa a rekordá Gobièrnu i Parlamento ku for di 2021 PNP a bin ta bati
bèl riba e tópiko aki i a tuma PNP na malu pa su posishon kritiko riba esaki: tur hende
por kòrda debakel CPR. “Hopi biaha nos a spièrta, nos a papia, i awe nos ta bolbe reuní
riba un frakaso ku por a premirá,” Osepa a deklará. E realidat amargo ta ku e
promesanan di un kontrato di 30 aña i invershonnan mionario a resultá di ta
promesanan bashí. Segun frakshon di PNP, a bende pueblo airu i primintí trahadónan
shelu i tera, spesialmente den porta di elekshon, miéntras ku awe Gobièrnu mes mester
a para e kontrato.
Un punto krusial ku PNP a trese dilanti ta e ròl di finansa. Tin indikashon ku e
departamento di finansa a ‘bati bèl’ ku kosnan ta bayendo robes, pero a ignorá e
señalnan aki. P’esei, Frakshon di PNP ta eksigí pa Gobièrnu manda e ‘Risico Matrix’
ku finansa a traha, huntu ku e rapòrtnan di e kuentanan anual (jaarrekeningen).
“Nos ke sa ta kuantu sèn RDK/2Bays a invertí den búskeda di un operador i kuantu sèn
a keda awor aki den kaha di 2Bays. No por ta asina ku un grupo chikí ta bira riku riba
lomba di e proseso aki, miéntras pueblo ta keda pober,” e lider di Frakshon di PNP,
Ruthmilda Larmonie-Cecilia a enfatisá.
Durante e promé tanda, ku a keda suspendé, PNP su parlamentarionan Larmonie
Cecilia, Osepa, Martina i Cijntje a lansa algun pregunta konkreto ku Promé Minister
mester kontestá ainda:
1. Kiko ta e posishon aktual di 2Bays despues ku a kibra kontrakt ku Vigor?
2. Kuantu trahadó 2Bays tin na e momentunan aki den servisio?
3. Tin un bista realístiko ki dia Global Oil lo por kuminsá operá i produsí asfalt?
4. Kiko ta e estado tékniko aktual di nos refineria?
PNP ta lamentá ku atrobe nos ta na un krusada kaminda e ‘asset’ mas grandi di nos
pais ta pará, miéntras nos ekonomia ta dependé di dje. E frakshon ta spera ku ora e
reunion reanudá, lo tin kontestanan honesto i dokumentonan riba mesa, i no mas
promesa di fantasia.
“Historia lo mustra ku nos a hasi e preguntanan korekto na momento ku otronan a
skohe pa keda ketu,” Frakshon di PNP a konkluí.