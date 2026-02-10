 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Detencion despues di persecucion den auto y na pia

14:15  February 10, 2026

Diamars atardi a drenta informe di un persecucion di un persona den un auto e persecucion den auto na Erasmusstraat y a sigui na pia te na Van Leeuwenhoekstraat unda eynan a detene.

