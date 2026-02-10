Posted in INCIDENTE [VIDEO] Detencion despues di persecucion den auto y na pia 14:15 February 10, 2026 Leave a comment Diamars atardi a drenta informe di un persecucion di un persona den un auto e persecucion den auto na Erasmusstraat y a sigui na pia te na Van Leeuwenhoekstraat unda eynan a detene. Related Articles Dama chauffeur a bira na man robes dilanti trafico contrario na e cruzada Sero Pita Auto procedente di joyriding localisa na Palm Beach Polisnan a descubri varios clabo riba caminda! [VIDEO] Asina Aruba a yama aña 2024 BONBINI den laira!