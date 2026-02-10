Aruba a pone paso nobo den lucha contra criminalidad di hoben

Procurador-General di Aruba, Alto Comisario di Polis y director di Stichting Reclassering en Jeugdbescherming a firma awe e maneho nobo titula Gezamenlijke Aanpak Jeugdcriminaliteit.

Aruba zet nieuwe stap in gezamenlijke aanpak jeugdcriminaliteit

De procureur-generaal van Aruba, de korpschef en de directeur van de Stichting Reclassering en Jeugdbescherming hebben vandaag het nieuwe beleid Gezamenlijke Aanpak Jeugdcriminaliteit ondertekend. Met dit beleid leggen de drie partijen vast hoe politie, openbaar ministerie en Reclassering moeten handelen vanaf het moment dat een minderjarige in aanraking komt met justitie.

Het document beschrijft afspraken over de samenwerking tussen de drie instanties en bevat richtlijnen voor de behandeling van jeugdige verdachten. De nadruk ligt op preventie: voorkomen dat jongeren na een eerste incident opnieuw met de politie in aanraking komen.

Tijdens de ondertekening zei de procureur-generaal: “De toekomst van jonge mensen gaat mij aan het hart.” Zij onderstreepte het belang van vroegtijdige interventie en preventie.

Ook de korpschef legde de focus op preventie. De directeur van de Stichting Reclassering sloot zich daarbij aan en benadrukte dat goede samenwerking essentieel is om jongeren perspectief tebieden.

Met de ondertekening is een belangrijke stap gezet naar een meer preventieve en toekomstgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit op Aruba.

Foto (van links naar rechts): mevrouw Pemberton-Leonard (directeur Stichting Reclassering), mevrouw Flanegin (procureur-generaal van Aruba) en dhr. Arnhem (Korpschef).