Reflexión Diaranson 11 Februari 2026.

Awe nos ta lanta tempran pa nos alaba Señor, pa gradicie pa otro dia nobo.
Si nos mustra Señor nos gratitud cu sentimento di nos curason, automaticamente E ta drama su bendicion mas ainda riba nos y nos famia.
Awe tambe atrobe nos ta zaag un siman den dos.
E dianan ta bai pasando asina lihe, cu nos no tin tempo pa nos mes mas.
Nos ta corda con Hesus a trese padilanti cu e no ta gusta hipocrecia, un hipocrata cu ta fingi, laga pasa te cu e ta desconoce algo, of e ta laga pasa cu e ta inocente.
Den nos bida diario nos ta topa hopi hipocrita, hendenan cu ta tuma otro hasi.
Nos mester ta bon prepara pa e typo di personanan aki cu tin un mala manya y ta hasi danjo no otro persona.
Nos mester prepara nos mes pa ta fuerte diariamente pa por hiba nos bida mas agradablemente pa nos y nos famia ta contento y por biba felis cu otro.
Awendia tur hende ta traha pa nan conbinencia, cu no ta agradable den bista di Dios.
Dios ta tur caminda y ta wak nos movecionnan constantemente.