Entrenamento Barracuda Warrior a sgui na Curaçao

Na Curaçao, varios unidad militar di Caribe a reuni pa e ehercicio anual Barracuda Warrior. Nan a participa den Eskuadron di Infantería di Marina Caribe di Aruba, e destacamento di Infanteria di Marina di Sint Maarten, e Peloton di Embarcacion di Curaçao, unidadnan di e Ehercito y militarnan di Curaçao.

Durante e ehercicio, ta entrena, entre otro, den e area di entrenamento di defensa di Wacao, Coral Tobacco, e antiguo hospital di Otrobanda y den e zona di Playa Kanoa. E entrenamento ta consisti di diferente parti, manera operacionnan marítimo y riba tera, actuacion den un area construi, ehercicios di tiro y simulacion di atakenan planifica y improvisa.

Cu e entrenamento conhunto, e unidadnan ta traha den colaboracion den Caribe.