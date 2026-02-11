Diaranson mainta nos colaborador a bin topa cu un di e teamnan di lapi caminda na Tanki Leendert, nos a probecha di papia un rato cu nan y nan a bisa di ta hopi ocupa drechando e partinan di caminda unda tin buraco.
D.O.W. su teamnan ta sigui lapi e camindanan tur rond
1 thought on “D.O.W. su teamnan ta sigui lapi e camindanan tur rond”
Haci lapi ta mescos como ‘dweilen met de kraan open’. Esun concerni den politica y gobierno; ta bon pa nos, como usadornan di nos camindanan no mester spanta cada biaha y pone nos mes y otro den peliger pa desvia. Pero, drecha nos camindanan na un manera drechi por fabor