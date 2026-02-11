Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 12 februari 2026

Corte di Prome Instancia 12 februari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|M.O.
J.A.D.G.
A.A.M.L.
L-A.H.Q.
|E sospechosonan ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un cadena di oro y otro pertenencianan di un persona riba 9 di februari 2025. Violencia a encera cu nan a tene e persona cu forza.
O. ta wordo ademas acusa di a maltrata un otro persona riba caminda publico riba 8 di februari 2025.
|11.40
|S.J.M.V.
|V. ta wordo acusa di destruccion di un auto y un bril riba prome di april 2025.
|13.30
|I.D.R.V.
|V. ta wordo acusa di a menaza un persona y su yiunan/nietonan menor di edad cu morto riba 7, 8 y 10 di juli 2025.
|14.05
|J.J.W.
|W. ta wordo acusa di malversacion na pia di trabao di cahanan di pia di galiña riba 20 di maart 2025.
|14.30
|J.J.C.H.
|H. ta wordo acusa di a menaza un persona cu un cuchio riba 9 di juli 2025.
|15.00
|K.J.P.L.
|P.L. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di morde na su pecho y di destruccion di bentana di un porta riba 24 di september 2025.
|15.35
|J.M.A.K.
|K. ta wordo acusa di menaza un persona cu un cuchio riba 6 di november 2024.