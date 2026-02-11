 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 12 februari 2026

14:23  February 11, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 12 februari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 M.O.

J.A.D.G.

A.A.M.L.

L-A.H.Q.

 E sospechosonan ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un cadena di oro y otro pertenencianan di un persona riba 9 di februari 2025. Violencia a encera cu nan a tene e persona cu forza.

O. ta wordo ademas acusa di a maltrata un otro persona riba caminda publico riba 8 di februari 2025.

 
11.40 S.J.M.V. V. ta wordo acusa di destruccion di un auto y un bril riba prome di april 2025.
13.30 I.D.R.V. V. ta wordo acusa di a menaza un persona y su yiunan/nietonan menor di edad cu morto riba 7, 8 y 10 di juli 2025.
14.05 J.J.W. W. ta wordo acusa di malversacion na pia di trabao di cahanan di pia di galiña riba 20 di maart 2025.
14.30 J.J.C.H. H. ta wordo acusa di a menaza un persona cu un cuchio riba 9 di juli 2025.
15.00 K.J.P.L. P.L. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di morde na su pecho y di destruccion di bentana di un porta riba 24 di september 2025.
15.35 J.M.A.K. K. ta wordo acusa di menaza un persona cu un cuchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                riba 6 di november 2024.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *