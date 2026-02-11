 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den e Sala di Corte di Prome Instancia 19, 20 y 26 di februari como tambe 19 di maart 2026

Corte di Prome Instancia 19 februari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 A.A.A.R. A.R. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona bao 16 aña riba 16 di oktober 2024.
09.30 J.P.C.O. C.O. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona bao 16 aña di edad den luna di september 2023.
10.15 A.C.S.R. S.R. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 17 di juni 2025.
10.50 B.L.S. S. ta wordo acusa di kiebro cu ladronicia riba 18 di januari 2025, maltrato riba 29 di januari 2025 y destruccion riba 6 di juni 2025.
13.30 A.F.G.Z.

I.I.I.L.

 G.Z. y L. ta wordo acusa di ladronicia riba 27 di januari 2025.
14.25 G.A.R.

L.J.A.d.V.

M.B.D.T.M.

 R., D.V. y F.M. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di februari 2025.
15.30 S.F.M. F.M. ta wordo acusa di maltrato, menaza y destruccion riba 30 di september 2024.

 

Corte di Prome Instancia 20 februari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 Y.V.C.R.

J.J.W.

 R. y W. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 29 di augustus 2025.
10.30 J.A.B.

T.A.W.

 E sospechosonan ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y di a menaza dos persona cu morto riba 15 di december 2025. Tambe e ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y municion, y di a viola ley di droga riba 21 di december 2025.

 
11.30 E.C.K. K. ta wordo acusa di di intento di kiebro y ladronicia den un cas riba 20 di november 2025.
14.00 A.N.B. B. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 12 di mei 2025.

 

Corte di Prome Instancia 26 februari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.A.J. J. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 26 di februari 2025.
09.15 J.S.S.H. H. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto na september 2025.
10.00 E.M. M. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 28 di februari 2025.
10.40 A.F.M. M. ta wordo acusa di ladronicia riba 2 di september 2024.
11.15 A.J.G. G. ta wordo acusa di maltrato di un persona riba 23 di maart 2025 y 9 di december 2025.
13.30 J.J.C.H. H. ta wordo acusa di ladronicia di un turistra riba 14 di januari 2025.
14.10 J.J.H. H. ta wordo acusa di destruccion riba 12 di april 2025.
14.50 G-L.M.K. K. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 29 di juni 2025 y 7 di augustus 2025.

 

Corte di Prome Instancia 19 maart 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 T.M.P. M.P. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 6 di februari 2025.10.00
10.00 J.A.M. M. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 27 di oktober 2024, dor di dal e varios biaha den cara.
10.25 F.D.G. G. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un boter di cervez riba su cabez riba 10 di mei 2025 y di a bisa un otro persona cu e lo cende un of mas di su botonan na candela riba e mes fecha.
11.00 J.V.R.P. R.P. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di dal e varios biaha cu mokete den cara riba 14 di november 2025 y di a menaze cu morto.
11.45 D.M.H. H. ta wordo acusa di a interncionalmente yuda un persona pa scapa di detencion riba 16 di december 2025, dor di bisa Polis cu ta e ta chofer di un auto, mientras en realidad tabata otro persona.
13.30 E.J.L.S. L.S. ta wordo acusa di a menaza un persona cu maltrato y/of cendemento di candela riba 13 di oktober 2025.
14.05 S.S.E.B. B. ta wordo acusa di ladronicia y heling di un telefon riba 9 di april 2024.
15.00 M.E.C. C. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 3 di april 2025 y di e destrui auto di un otro persona riba e mes fecha.
15.45 A.J.A. A. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 15 di februari 2025, dor di dal y scop e varios biaha na su curpa y cabez.

