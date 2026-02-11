Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den e Sala di Corte di Prome Instancia 19, 20 y 26 di februari como tambe 19 di maart 2026

Corte di Prome Instancia 19 februari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|A.A.A.R.
|A.R. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona bao 16 aña riba 16 di oktober 2024.
|09.30
|J.P.C.O.
|C.O. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona bao 16 aña di edad den luna di september 2023.
|10.15
|A.C.S.R.
|S.R. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 17 di juni 2025.
|10.50
|B.L.S.
|S. ta wordo acusa di kiebro cu ladronicia riba 18 di januari 2025, maltrato riba 29 di januari 2025 y destruccion riba 6 di juni 2025.
|13.30
|A.F.G.Z.
I.I.I.L.
|G.Z. y L. ta wordo acusa di ladronicia riba 27 di januari 2025.
|14.25
|G.A.R.
L.J.A.d.V.
M.B.D.T.M.
|R., D.V. y F.M. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di februari 2025.
|15.30
|S.F.M.
|F.M. ta wordo acusa di maltrato, menaza y destruccion riba 30 di september 2024.
Corte di Prome Instancia 20 februari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|Y.V.C.R.
J.J.W.
|R. y W. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 29 di augustus 2025.
|10.30
|J.A.B.
T.A.W.
|E sospechosonan ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y di a menaza dos persona cu morto riba 15 di december 2025. Tambe e ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y municion, y di a viola ley di droga riba 21 di december 2025.
|11.30
|E.C.K.
|K. ta wordo acusa di di intento di kiebro y ladronicia den un cas riba 20 di november 2025.
|14.00
|A.N.B.
|B. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 12 di mei 2025.
Corte di Prome Instancia 26 februari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.A.J.
|J. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 26 di februari 2025.
|09.15
|J.S.S.H.
|H. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto na september 2025.
|10.00
|E.M.
|M. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 28 di februari 2025.
|10.40
|A.F.M.
|M. ta wordo acusa di ladronicia riba 2 di september 2024.
|11.15
|A.J.G.
|G. ta wordo acusa di maltrato di un persona riba 23 di maart 2025 y 9 di december 2025.
|13.30
|J.J.C.H.
|H. ta wordo acusa di ladronicia di un turistra riba 14 di januari 2025.
|14.10
|J.J.H.
|H. ta wordo acusa di destruccion riba 12 di april 2025.
|14.50
|G-L.M.K.
|K. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 29 di juni 2025 y 7 di augustus 2025.
Corte di Prome Instancia 19 maart 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|T.M.P.
|M.P. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 6 di februari 2025.10.00
|10.00
|J.A.M.
|M. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 27 di oktober 2024, dor di dal e varios biaha den cara.
|10.25
|F.D.G.
|G. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un boter di cervez riba su cabez riba 10 di mei 2025 y di a bisa un otro persona cu e lo cende un of mas di su botonan na candela riba e mes fecha.
|11.00
|J.V.R.P.
|R.P. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di dal e varios biaha cu mokete den cara riba 14 di november 2025 y di a menaze cu morto.
|11.45
|D.M.H.
|H. ta wordo acusa di a interncionalmente yuda un persona pa scapa di detencion riba 16 di december 2025, dor di bisa Polis cu ta e ta chofer di un auto, mientras en realidad tabata otro persona.
|13.30
|E.J.L.S.
|L.S. ta wordo acusa di a menaza un persona cu maltrato y/of cendemento di candela riba 13 di oktober 2025.
|14.05
|S.S.E.B.
|B. ta wordo acusa di ladronicia y heling di un telefon riba 9 di april 2024.
|15.00
|M.E.C.
|C. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 3 di april 2025 y di e destrui auto di un otro persona riba e mes fecha.
|15.45
|A.J.A.
|A. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 15 di februari 2025, dor di dal y scop e varios biaha na su curpa y cabez.