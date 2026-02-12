[VIDEO] Pareha turista kedando na un AirBnb a discuti despues di a bebe y a sali bay burachi cu auto

Diaranson anochi a drenta informe di cu un turista a sali bay burachi cu e auto na Sero Cristal, mesora a dirigi 2 patruya na e sitio. Mirando cu ta na Sero Cristal a pensa cu e lo a bay Bushiribana cu menos bon intencion, pero ora polis a sali bay controla a bin hay’e no mucho leu di e AirBnb. Polis a hib’e bek unda nan ta hospedando y a papia cu ambos ya cu ambos ta bebi y a bisanan cu ta prohibi pa core auto bao influencia na Aruba tambe y a consehanan pa bay drumi. Mirando cu nan ta turista y no a hayanan ta stuur no a detene.