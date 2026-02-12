Reflexión Diahuebs 12 Februari 2026.

Awe nos ta lanta cu hopi amor y carinjo pa tur nos hendenan cu mester di nos, ta locual Hesus a sinja nos.
Claro cu nos prome gratitud ta pa nos bon Dios cu ta all the way cu nos, como su creacion.
Nos jamas lo cansa di habla Señor danki, di alabe pa su bondad.
Tur mainta nos ta hala rosea, nos tin bida, nos por hopi cos, tur esakinan gracias na nos bon Dios.
Nos ta bolbe remarka, cu nos ta rondona di mal aura, nos por ta victima di hopi cos sushi cu kier danja nos nomber, y hopi biaha nan ta mas serka di nos cu nos ta kere.
Manera nos grandinan sa bisa : pieuw di nos mes cabes ta pika nos mas duro.
Asina mes, nos mester cuida nos curpa di hende amarga, hende cu no tin nada di hasi y nan ta buska otro pa sushi nan nomber.
Semper nos mester confia den Dios y pidi su protecion.
Papia cu ne tur momento, hasta ora bo no sa mas con pa sigi, no entrega.
Maldad no por vence bondad jamas.
Nos ta bin na mundo y nos ta crese bira grandi, y ne momento cu Señor manda jama nos, tur cos mundano ta keda atras, ta bo alma so ta laga bo curpa y nos ta bai sinta prome dilanti di Dios, pa despues ta dicidi di ta na man robes, of ta na man drechi por sinta !